مصر تطلق مبادرة لإنشاء أول قمر صناعي عراقي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "السومرية نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية، رعد المشهداني، قوله بأن "الحكومة المصرية أطلقت مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق وتمَّ الاتفاق على إنشائه بمبادرة عراقية ــ مصرية"، مبيناً أنه "تم الاتفاق مع شركة إير باص الفرنسية على تنفيذه".

