مصر تطلق مبادرة لإنشاء أول قمر صناعي عراقي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "السومرية نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية، رعد المشهداني، قوله بأن "الحكومة المصرية أطلقت مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق وتمَّ الاتفاق على إنشائه بمبادرة عراقية ــ مصرية"، مبيناً أنه "تم الاتفاق مع شركة إير باص الفرنسية على تنفيذه".

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service

وأوضح، أن "هذا القمر مهم جداً للعراق إذ وصل عدد القنوات العراقية إلى 150 قناة فضائية بالإضافة إلى وجود الترددات الإذاعية وما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم وزارة الاتصالات".

وأفاد المشهداني، بأنه "قبل نهاية العام الماضي أطلقت جمهورية مصر قمر طيبة عشرين ومن الممكن الاستفادة من التجربة المصرية الصناعية"، مؤكداً "الاتفاق مع الجانب المصري وشركة العرب سات على إنشاء أول قمر صناعي عراقي خاص".

وفي العام الماضي، قال المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، محمد القوصي، إن مصر تعتزم إطلاق قمرين صناعيين في عام 2022.

وأشار القوصي إلى أنه في شهري آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تم إطلاق قمرين صناعيين في المدار، بما في ذلك القمر الصناعي للاتصالات "طيبة 1" الذي سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت، خاصة في المناطق النائية.

وقال القوصي: "لدينا عدة مشروعات قيد التنفيذ، والتي ستتوج بإذن الله بإطلاق قمرين صناعيين في عام 2022. أولهما تجميع 45٪ من قبل متخصصين مصريين، والثاني مشروع مشترك مع الجانب الصيني".