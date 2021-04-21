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80 مجندة على أبواب الحرم المكي... ما مهامهن... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - أعلن الأمن العام السعودي، في أكتوبر العام الماضي، الانتهاء من تأهيل 148 متدربة من المجندات برتبة جندي، في الدورة الثالثة، والتحاقهن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، بعد أن أمضين 3 أشهر في التدريب.

وبحسب تقرير لموقع "العربية" ، خصصت قوات أمن الحج والعمرة 80 مجندة لحفظ الأمن وتنظيم الحشود على أبواب الحرم المكي وبين أفواج المعتمرين، للمرة الأولى في موسم رمضان.

وقالت إحدى المجندات وتدعى غيداء بكر، لـ"العربية"، إن "المحور الأمني هو مهمة الجنديات الرئيسة، ومساعدة قاصدات بيت الله الحرام".

وتابعت: "إضافة للعنصر التنظيمي، من إدارة الحشود في جميع أروقة المسجد الحرام، وأدواره، وصحن المطاف والتوسعة".

وشددت بكر على "اهتمام الجنديات بالإجراءات الاحترازية لفيروس المستجد، وتقديم يد العون والمساعدة لقاصدات بيت الله الحرام".

وتحدثت الجندية منى الزهراني، في تقرير "العربية" وأشارت إلى التدريبات العسكرية التي تلقتها وزميلاتها في مدينة الرياض، للتعامل مع جميع الحالات الأمنية، وتطبيق الاحترازات، ورصد المخالفات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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