قطر تنفي مزاعم مسؤول أمريكي بشأن تمويل الحكومة الصومالية

دبي - محمود عبدالرازق - وزعم فرماجو سابقا، أن قطر تبرعت بأموال لرئيس المخابرات الصومالية، فهد ياسين، ما جعله شخصية قوية في الحكومة، ونفت قطر تلك الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها وسخيفة. وقالت إنها دعمت الصومال ولعبت دوراً هاماً في إعادة إعمار وتنمية الصومال، بحسب ما نقله موقع "غاروي أون لاين" الصومالي.

وجاء في بيان الحكومة القطرية، "إنه ليس لديها أموال سوداء للاستثمار في الصومال"، وأضافت أنها دعمت ميزانية الحكومة بمقدار 20 مليون دولار العام الماضي.

وذكرت قطر سابقا، أن دورها في الصومال لا يختلف عن دور بقية المجتمع الدولي، ملاحظة أن الصومال لا تزال تنفذ مشاريع تنموية مهمة لإعادة بناء البنية التحتية.