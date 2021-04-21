المبعوث الإسرائيلي الخاص للخليج يلتقي وزير خارجية الإمارات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن الجانبين بحثا "تطور العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بعد توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية وبحثا التعاون في مجالات الصحة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة".

ولم تضف القناة الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل، إلا أن وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أشارت إلى أن عبد الله زايد استقبل أمس المبعوث الإسرائيلي واجتمع به في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.

وأوضحت أن اللقاء استعرض أيضا، التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى الدول كافة "خاصة أن دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتصدران حالياً دول العالم على صعيد معدل توزيع اللقاحات مقارنة بعدد السكان".

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاق سلام في واشنطن منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتلا ذلك توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.