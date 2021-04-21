شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية تعلن تدمير 15 قنبلة وضبط 4 عناصر دعم للإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، عن تدمير 15 قنبلة بولاية عين الدفلى (شمال)، وتوقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايتى عين الدفلى (شمال) وجيجل (شمال شرق).

وذكر بيان للوزارة، أن قوات الجيش نفذت خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أبريل الجاري، العديد من العمليات التي تؤكد نتائجها الاحترافية العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة فى حماية البلاد من كل أشكال التهديدات الأمنية.

وأضاف البيان أنه تم ضبط 29 تاجر مخدرات وكميات ضخمة من المخدرات تُقدر بـ 15 قنطارا و60 كيلو جراما خلال محاولة إدخالها عبر الحدود مع المغرب.. مشيرا إلى أن قوات حرس الحدود أوقفت 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إن أمناس (جنوب) والأغواط وعين صالح (وسط) وبسكرة والوادى وتيارت (شمال شرق) والبيض (شمال غرب).