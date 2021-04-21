شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى اليوم الأربعاء، لمقر الرئاسة الفلسطينية فى رام الله، فى زيارة مفاجئة للقاء الرئيس محمود عباس، حسبما نقلت "وسائل الإعلام الروسية".

وقال مصدر فى الرئاسة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "زيارة وزير الخارجية الأردنى تقررت فى ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، وجرى التواصل بين الجانبين الفلسطينى والأردنى لإتمامها، وعقد لقاء بين الرئيس عباس والصفدى.".