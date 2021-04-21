بوتين يعلن أنه يسعى لتحقيق المناعة الجماعية ضد وباء كورونا في الخريف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يسعى لتحقيق المناعة الجماعية ضد وباء كورونا في الخريف، مشيدا بإنتاج بلاده ثلاثة لقاحات.



وقال بوتين خلال خطابه السنوي حول حال الأمة أمام مجلسي البرلمان، إن "التلقيح يرتدي اليوم أهمية كبرى.. للسماح بتطوير المناعة الجماعية في الخريف".

وأكد قائلا: "حقق علماؤنا اختراقا حقيقيا، والآن لدى روسيا ثلاثة لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا".

وسجلت روسيا 8271 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، الأربعاء، بينها 1988 في موسكو مما يرفع المحصلة الرسمية على مستوى البلاد منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و727125 إصابة.

وقالت اللجنة الحكومية لمكافحة الفيروس إن 399 شخصا توفوا بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 106706.