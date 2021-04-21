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وزير الخارجية العراقي يدعو لفتح آفاق تعاون جديدة مع روسيا

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دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن الخارجية العراقية، أن فؤاد حسين ناقش خلال استقباله السفير الروسي لدى العراق مكسيم مكسيموف، بمناسبة انتهاء مهام عمله في بغداد، اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية زيادة حجم التعاون في كافة المجالات.

وتابع البيان أن وزير الخارجية العراقي دعا إلى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين "والعمل والتنسيق بكل ما من شأنه توفير الأمن والاستقرار لعموم المنطقة والعالم".

من جانبه، أكد مكسيموف استمرار دعم بلاده للعراق والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعفى مكسيموف من مهام منصبه كسفير لروسيا لدى العراق، في التاسع من الشهر الجاري.

وتقرر تعيين إلبروس كيريلوفيتش كوتراشيف، في المنصب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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