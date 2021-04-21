قرارات عاجلة من الصحة المصرية للسيطرة على كورونا في الصعيد

دبي - محمود عبدالرازق - وعقدت وزيرة الصحة والسكان، في مصر، الدكتورة هالة زايد، اجتماعًا مع مسئولي مديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات بمحافظة سوهاج، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمحافظة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة لعدم نشر معلومات مغلوطة تؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام، وتؤكد الوزارة حرصها على إطلاع الرأي العام على الوضع الوبائي بكافة المحافظات بكل شفافية.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، نشرته على "فيسبوك"، قال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن الوزيرة "استمعت إلى شرح مفصل عن الوضع الوبائي بمحافظة سوهاج من اللجان التي كانت قد وجهت بتشكيلها لمتابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة على أرض الواقع وتوفير أي احتياجات، والتي تضم ممثلين من قطاعي الطب العلاجي والوقائي، بالإضافة إلى أنه تم إرسال فريق من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للتأكد من تطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج للمرضى وكذلك التأكد من تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى بالمستشفيات لحماية الأطقم الطبية".

وأشار إلى أنه "تم إرسال فريق من التواصل المجتمعي لتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا".

وتابع البيان أن "الوزيرة أشارت إلى أنه وفقًا للمنحنى الوبائي بمحافظة سوهاج تلاحظ أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بالمحافظة أقل شدة من الموجة الأولى في معدل الإصابات، حيث وصل معدل الإصابات في الأسبوع الواحد خلال الموجة الأولى 600 إصابة، بينما الموجة الثانية 200 إصابة في الأسبوع الواحد، مع ملاحظة زيادة بسيطة لكن مستمرة في أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة بمعدل 400 إلى 450 حالة في الأسبوع الواحد بالتزامن مع الموجة الثالثة للفيروس".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن "الوزيرة وجهت بزيادة عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا إلى 17 مستشفى على مستوى المحافظة، والتوسع في الطاقة الاستيعابية للأسرة لتصبح 1482 سريرًا داخليًا و 166 سرير عناية مركزة، و58 جهاز تنفس صناعي".

وأكد أن "الأسرة التي كانت مخصصة لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات سوهاج 555 سرير داخلي ، و100 سرير عناية مركزة و48 جهاز تنفس صناعي".

وشدد على أن "مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات ويتلقون الرعاية الطبية يبلغ عددهم 398 مريضًا".

وأشار مجاهد إلى أن "الوزيرة أكدت توافر 1100 سرير داخلي و82 سرير عناية مركزة و23 جهاز تنفس صناعي شاغرين بالمستشفيات في محافظة سوهاج لاستقبال مرضى فيروس كورونا وذلك بعد التوسع في الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات".

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وأوضح أن "نسب إشغال الأسرة الداخلية بمستشفيات المحافظة حوالي 32%، والعناية المركزة 48%، والتنفس الصناعي 39%".

ووجهت وزيرة الصحة المصرية "بزيادة تانكات الأكسجين الطبي واسطوانات الأكسجين خاصة بالمستشفيات التي يتواجد بها عدد كبير من الحالات الحرجة".

وأشارت الوزيرة إلى توافر مخزون كاف من الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج بإجمالي 47 ألفًا و890 لتًرا من الأكسجين بـ "تانكات" المستشفيات، بالإضافة إلى توافر 1527 اسطوانة أكسجين طبي، ويتم التوريد العاجل باستمرار بالتنسيق مع غرفة الإمداد المركزية بالوزارة.

ولفتت إلى أنه تم زيادة مخارج الأكسجين من 41 إلى 105مخرج بمستشفى سوهاج العام، مما يساهم في زيادة عدد أسرة العناية المركزة، حيث إنه ضمن المستشفيات الرئيسية التي تستقبل المرضى، وجار تزويد مخارج الأكسجين بجميع المستشفيات، كما أكدت توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات.

وقال مجاهد إن "الوزيرة وجهت بتشكيل غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية بسوهاج لتوزيع المرضى بين المستشفيات حسب حالتهم الصحية ووفقًا لنسب إشغال المستشفيات بما يساهم في تحقيق التوازن في القدرة الاستيعابية لجميع المستشفيات، وذلك بعد رصد زيادة تردد المواطنين على مستشفيات دون أخرى في مدينة سوهاج، حيث وصلت نسب الإشغال في مستشفيات حميات وصدر سوهاج من 80 إلى 90%، ويتراوح نسب الإشغال بمعظم المستشفيات ما بين 25 إلى 64%، فيما يوجد عدد من المستشفيات بأنحاء المحافظة لا تشهد ترددًا عليها من مرضى فيروس كورونا بالرغم من جاهزيتها لاستقبال الحالات.

وأضاف "الوزيرة أشارت إلى أن حالات الإصابة المؤكدة في المحافظة منذ بداية الجائحة حتى اليوم بلغت حوالي 7 آلاف حالة من إجمالي عدد سكان المحافظة والذي يبلغ أكثر من 5 ملايين مواطن".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن "الوزيرة وجهت بتكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمحافظة من خلال فرق التواصل المجتمعي بالمحافظة، كما وجهت بمضاعفة أعداد فرق العزل المنزلي ليصل إلى 100 فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا من الحالات البسيطة بالمنازل والذين يبلغ عددهم 774 مريضًا.