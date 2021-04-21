جريمة صباح السالم تهز الكويت... سبب صادم وراء الواقعة

دبي - محمود عبدالرازق - كشفت التفاصيل أن الجاني قام بخطف الضحية بسيارتها من منطقة صباح السالم، وتسديد عدة طعنات لها، أودت بحياتها، وبعدها نقلها إلى مستشفى العدان ثم ألقى بجثتها أمام المستشفى وهرب، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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ونجح رجال الشرطة الكويتية في القبض على القاتل، إذ أعلن مصدر أمني أن عمليات وزارة الداخلية تلقت عصر أمس بلاغا من مواطنة من مواليد 1987، قالت فيه إن شقيقتها من مواليد 1989 تم اختطافها هي وطفلتين (5 و6 سنوات) بسيارتها من منطقة صباح السالم.

وتبين من تحريات الأمن، أن المتهم ترك سيارته وهرب بسيارة المجني عليها، وعلى إثر البلاغ، تم تعميم أوصاف المركبة التي تعود للمجني عليها، وتم تحديد هوية الجاني من خلال مركبته الوانيت والتواصل معه هاتفيا، حيث حاول تمويه رجال الأمن بأنه متواجد في منطقة جنوب السرة.

وقال المصدر إنه خلال عملية البحث، ورد لعمليات الداخلية بلاغا من إدارة مستشفى العدان بوصول مواطنة في العقد الثالث مصابة بطعنة في الصدر، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة بفعل غزارة الدماء التي نزفتها.

وحددت الشرطة مكان المركبة التي كان يستقلها المتهم، عن طريق الاستعانة بكاميرات المراقبة، وتبين أنها نفس المركبة المسجلة التي اختطفت فيها الضحية، وأنه يقيم في منطقة الرقة، وبالانتقال إلى مسكنه بعد ثبوت وجوده به وعمل سياج أمني حول المنزل، تم القبض عليه.

وكشفت التحريات أن المتهم من أرباب السوابق وأنه طعن المواطنة داخل مركبتها، وهو من مواليد 1991، وأن المجني عليها تكبره بعامين وسجلت قضية بحقه في مخفر شرطة الشهداء وصدر قرار بحسبه 10 أيام على ذمة تلك القضية، وما أن خرج من السجن حتى قام بمتابعة الضحية وارتكب جريمته.