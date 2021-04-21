شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تناقش حالة الأمن الغذائى فى ضوء تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاربعاء، اجتماعاً جانبياُ على هامش اعمال الدورة 54 للجنة السكان والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة حالة الأمن الغذائي في المنطقة العربية مع توقعات للوضع المستقبلي في ظل الظروف الحالية وعلاقته بالصحة بما في ذلك الصحة الإنجابية، التفكير في التأثير المحتمل لوباء كورونا.

كما يناقش الاجتماع التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا، منها الإغلاق والتباعد الاجتماعي، وتأثيرها على قطاعى الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة العربية، وتقديم مقترحات لتدابير التخفيف من هذه العواقب على الأمن الغذائي والتغذية بين مختلف الفئات السكانية.

وصرحت الأمين العام المساعد، السفيرة هيفاء ابو غزالة، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الأمن الغذائي في الوطن العربي يشكل تحدياً متناميا لكافة الدول والمجتمعات العربية منفردة ومجتمعة، وان ديناميكيات السكان تلعب الدور الأهم في تحديد حجم الطلب على الغذاء كما ان آثار جائحة فيروس السلبية طالت كل اهداف التنمية وادت الى تحول مسار الطريق الصحيح للقضاء على الجوع بحلول عام2030، وإضافة ما بين 119 و 124 مليون شخص في جميع انحاء العالم عام 2020 الى عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع.