شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تصدر نشرة نصف شهرية.. وتؤكد: نلتزم بعرض مضمون إعلامى موثوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابى، والمشرف على قطاع الإعلام، إن المنظمة الإقليمية أصدرت نشرة نصف شهرية، لتكون رافدا إعلاميا يعزز الإصدارات والمنابر المتنوعة للجامعة العربية، وواجهة إلكترونية لإلقاء الضوء على أعمال ومبادرات الأمين العام وأجهزة الجامعة العربية وبرامج مجالسها الوزارية المتخصصة والمنظمات العاملة تحت مظلتها، فضلا عن متابعة علاقات التعاون والشراكة القائمة مع المنظمات الدولية و التجمعات الإقليمية المماثلة.

وأضاف خطابى، فى بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، أن هذه النشرة الإعلامية تلتزم بعرض مضمون إعلامي موثوق وبيانات ذات مصداقية لوضعها رهن إشارة كافة الشركاء المعنيين بالشأن العربي في مختلف المجالات، على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم، مؤكدا أن تعزيز التواصل المؤسساتي أولوية مهنية وعامل أساسي في مواكبة زخم الأنشطة المتعددة الأبعاد لجامعة الدول العربية.

كانت جامعة الدول العربية قد أصدرت، بدءً من اليوم الأربعاء، نشرة نصف شهرية، وذلك فى إطار العمل على تحقيق مزيد من الانفتاح والتفاعل على مختلف مكونات المشهد الإعلامي العربي