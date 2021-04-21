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السعودية تحصل على مقعد بلجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان والتنمية

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القاهرة - سامية سيد - حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية.
وأشار المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى ‏المعلمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إلى المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.‏
وأكد أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة ستكون رافدًا مهما للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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