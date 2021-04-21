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“النيابة”: عقوبة تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية السجن وغرامة تصل لـ30 مليون ريال

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - حذرت النيابة العامة مساء أمس الثلاثاء، من عدة أفعال تعرض مرتكبيها للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يُحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما.

وأوضحت أن من بين الأفعال المحظورة إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة أو التخلص من النفايات الخطرة في أوساط البيئة.

كما حذرت النيابة العامة، من الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو مشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها، وكذلك شددت على عدم إلقاء أو تصريف وسائل النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا الحمولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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