شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصل على مقعد في لجان الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والسكان والتنمية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حصلت المملكة العربية السعودية، على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة 2022-2066.
ونوه معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في مختلف المجالات.
وأكد معاليه، أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وانجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.
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