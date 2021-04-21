شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمانة الرياض تضبط وافدين حولوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط إلى معمل خياطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تمكنت أمانة منطقة الرياض، من ضبط وافدين استغلوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط لتحويلهما لمعمل خياطة عشوائي. ونشرت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو، لمداهمة المنزلين اللذين كانا في حالة سيئة وغير مؤهلة للاستخدام الصناعي أو السكني. كما تبين أن المنزلين على وشك الانهيار وكانت بضائع الأقمشة وأدوات الخياطة منتشرة دون أي ضوابط أو اشتراطات في مكان غير مؤهل.

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