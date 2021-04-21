شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الصحة» لتفادي انتقال عدوى «كورونا» في الأماكن المغلقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة، نصيحة هامة لتفادي أضرار الأماكن المغلقة في ظل جائحة كورونا.

وأكدت الصحة، على ضرورة تهوية المكان للحد من انتقال العدوى، مشيرة إلى أنها عامل هام في تقليل تلوث الهواء والحد من الأمراض المعدية.

وأشارت وزارة الصحة إلى دراسة أجريت على 318 حالة أصيبت بفيروس كورونا وثبت أن جميع الحالات حدثت في الأماكن المغلقة كالمطاعم والمكاتب والمنتجعات ومراكز التسوق وسكن العمال وسفن الرحلات والمركبات.