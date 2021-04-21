اللجنة الرباعية لدعم ليبيا تعلن موقفها من حكومة الوحدة الوطنية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان لجامعة الدول العربية، بأن اللجنة أعربت عن دعمها الكامل لجهود المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الموحدة الأخرى.

وأضاف البيان أن الجامعة تدعم الجهود كافة؛ لتنفيذ خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي واستكمال عملية الانتقال الديمقراطي الليبي بنجاح.

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وعقد الاجتماع السادس للجنة الرباعية بشأن ليبيا، أمس الثلاثاء، بناءً على دعوة من جامعة الدول العربية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة الرباعية الوضع العام في ليبيا في ضوء التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة، ورحبت بشدة بالتقدم الملحوظ نحو الوصول إلى حل سياسي جامع وشامل للوضع في البلاد.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غرب البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.