"بدلا من إرسال المغفلين"... الحوثي يقدم مقترحا للرئيس اليمني

دبي - محمود عبدالرازق - وطلب الحوثي من منصور أن يفعل كما فعل الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي أعلن الجيش التشادي وفاته، أمس الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها باشتباكات مع المتمردين شمالي البلد مطلع الأسبوع.

​وكتب محمد علي الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" على "تويتر": "على عبد ربه منصور هادي أن يكون مثلا في التضحية كما فعل الرئيس التشادي بدلا من إرسال المغفلين وتجنيد المليشيات الإرهابية وتوطين الاحتلال في الجمهورية اليمنية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.