وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة تحذير إلى "حزب الله"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Donald Holbert/U.S. Navy

وقال غانتس، خلال جولة تفقدية في الشمال الإسرائيلي، "الجيش الإسرائيلي مستعد على طول الحدود الشمالية وبالتأكيد مستعد بأفضل شكل ممكن في المنطقة الحدودية مع لبنان"، حسب موقع "i24" الإسرائيلي.

وأضاف: "نحن متيقظون لمحاولات حزب الله تحدينا بطرق جديدة وسنواجه كل تهديد"، مشيرا إلى أنه "إذا قام حزب الله باستفزاز الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل سيتحمل عواقب وخيمة للغاية وسيتكبد أضرارا جسيمة، وأنا آمل ألا يقوم بذلك".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "إيران تستمر بنشاطها الإقليمي مثل دعم حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى، في سعيها للوصول إلى ترسانة نووية عسكرية وهو أمر لا ينبغي السماح بحدوثه".

وأضاف غانتس، أن "إسرائيل ستستمر بالعمل مع شركائها في العالم عموما، والولايات المتحدة خصوصا، حتى لا تسمح لإيران بالوصول إلى ترسانة عسكرية نووية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنهى مؤخرا مناورات عسكرية بالذخيرة الحية استغرقت 3 أسابيع في مرتفعات الجولان السوري المحتل، تحاكي مواجهة على جبهتي سوريا ولبنان، وشملت كافة تشكيلات الجيش.