تسليم طرود غذائية للأسر الفلسطينية المتعففة مقدمة من السعودية... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - هذه الطرود مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية في فلسطين لعام 2021 للأسر المعوزة والمتعففة.

وأشار محمد خضر ممثل الهيئة الخيرية الأردنية في فلسطين، إلى أن السلة الغذائية تحتوي على 10 أصناف أساسية، كالزيت والسكر والبقوليات والتمور، وتكفي لمدة أسبوعين، وتم شراء هذه الطرود من السوق الفلسطيني لدعم التاجر الفلسطيني وتعزيز الاقتصاد الوطني.

© Sputnik . Ajwad Jradat تسليم طرود غذائية للأسر الفلسطينية المتعففة مقدمة من المملكة العربية السعودية

حملة توزيع الطرود استهدفت العائلات الأكثر فقرا، ووزعت على مئات الأسر المحتاجة، تقول سناء حدايدة، وهي إحدى المستفيدات من هذه المبادرة الخيرية، "إن هذه الحملة جاءت في الوقت المناسب خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة نعيشها خلال شهر رمضان".

© Sputnik . Ajwad Jradat تسليم طرود غذائية للأسر الفلسطينية المتعففة مقدمة من المملكة العربية السعودية

وأضافت: "لا أجد ما أقدمه لعائلتي المكونة من 9 أفراد دون معيل، وقد مرت الأيام الماضية بصعوبة لكني سعيدة بهذه المبادرة التي ساعدتني على تأمين الاحتياجات الأساسية، وأشكر كل من ساهم في هذا العمل الخيري وأتمنى أن تستمر حملات التوزيع خلال الشهر الفضيل".

© Sputnik . Ajwad Jradat تسليم طرود غذائية للأسر الفلسطينية المتعففة مقدمة من المملكة العربية السعودية

ويستمر توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة في فلسطين والمقدمة من المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، وفي كل عام يتم تقديم أكثر من 1200 طرد غذائي موزعة بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

© Sputnik . Ajwad Jradat تسليم طرود غذائية للأسر الفلسطينية المتعففة مقدمة من المملكة العربية السعودية

وقال خضر بأن الهيئة الخيرية الأردنية تعد جسر التواصل ما بين العالم والشعب الفلسطيني، وتسهل عملية توصيل الطرود المقدمة من الخارج، وأشار إلى استعداد الهيئة إلى استلام جميع المساعدات من الخارج وايصالها للمحتاجين في فلسطين.

© Sputnik . Ajwad Jradat تسليم طرود غذائية للأسر الفلسطينية المتعففة مقدمة من المملكة العربية السعودية

هذه المبادرات الإنسانية ستنتقل إلى مدن أخرى خلال شهر رمضان، الذي تحتاج خلاله الأسر المتعففة عملية تضامن مع ظروفها الاقتصادية الصعبة، ليكون العطاء مستمرا في شهر الخير والعطاء.