في معرض شنغهاي.. "هيونداي" تكشف النقاب عن سيارات كهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مجموعة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية العملاقة أول أمس الاثنين عن سياراتها الكهربائية، عبر علاماتها التجارية "هيونداي" و"كيا" و"جينيسيس"، في معرض شنغهاي للسيارات، حيث تستهدف المجموعة سوق السيارات الكهربائية سريعة النمو.



وعرضت المجموعة 3 نماذج كهربائية في المعرض الدولي لصناعة السيارات، وهو أول أكبر معارض السيارات العالمية في هذا العام، والذي يستمر من 19 إلى 28 أبريل.

وتخطط المجموعة لإطلاق أكثر من 20 نموذجا كهربائيا في الصين بحلول العام 2030 لزيادة مبيعاتها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وكشفت شركة "هيونداي موتور" النقاب عن السيارة الكهربائية بالكامل "أيونيك 5"، التي تعتمد على منصة "EV" الخاصة بالمجموعة، لأول مرة في الصين.

وقالت الشركة إن الطراز بعيد المدى من السيارة مزود ببطارية بسعة 72.6 كيلو واط في الساعة ويمكن أن تسير لمسافة تصل إلى 429 كيلومترا بشحنة واحدة، كما يمكن شحن 80% من سعة البطارية في غضون 18 دقيقة.

كما كشفت شركة "كيا" عن سيارتها "EV6"، التي تعتمد على نفس المنصة مثل "أيونيك 5"، خلال المعرض. وقالت الشركة إن الطراز البعيد المدى من السيارة مزود ببطارية بسعة 77.4 كيلو واط في الساعة ويمكن أن تسير لمسافة تصل إلى 510 كيلومترا بشحنة واحدة، كما يمكن شحن 80% من سعة البطارية في غضون 18 دقيقة. وقالت "كيا" أيضًا إنها تخطط لإطلاق سيارات كهربائية في الصين كل عام، وستكشف عن 8 تشكيلات كهربائية بحلول عام 2030.

وكشفت علامة "جينيسيس" التجارية الفاخرة المستقلة لشركة "هيونداي"، نسخة كهربائية من السيدان "G80"، وذلك بعد تقديمها للسيارتين "G80" و"GV80" الرياضية المتعددة الاستخدامات في حدث إعلامي في الصين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الشركة إنه تم تجهيز السيارة "G80 EV" الكهربائية ببطارية تبلغ قوتها 87.2 كيلو واط في الساعة ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 427 كيلومترًا بشحنة واحدة، وهي مزودة بسقف من الألواح الشمسية يمكنه شحن ما يصل إلى 830 واط ساعة في اليوم.

يذكر أن شركة "هيونداي موتور"، التي ركزت بشكل أساسي على سوق المستهلكين الواسعة في الصين، تسعى إلى إعادة مواءمة استراتيجيتها التجارية، لإطلاق مجموعات فاخرة ونماذج كهربائية لإحداث تحول في السوق الصينية.

وقد أعادت "هيونداي" تنظيم عملياتها في الصين منذ العام 2019 بعد سنوات من ضعف المبيعات، حيث علقت مصنعها رقم 1 في بكين، وأوقفت إنتاج النماذج المدمجة منخفضة الجودة لتعزيز الربحية.