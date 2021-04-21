بنكهة كورية.. ماكدونالدز تطلق وجبة "BTS" في 49 دولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة "ماكدونالدز" للوجبات السريعة أول أمس الاثنين التعاون مع فرقة البوب الكوري "بي تي إس BTS" وإطلاق وجبة خاصة بها في 49 دولة في 6 قارات.



وتخطط شركة الوجبات السريعة العملاقة لإطلاق وجبة "بي تي إس" في 11 دولة أولا، بما في ذلك الولايات المتحدة، في الشهر المقبل، ثم في 49 دولة في 6 قارات.

وستكون وجبة "بي تي إس" متاحة في الفترة من 26 مايو إلى 20 يونيو.

وتشمل الوجبة حوالي 10 قطع من تشيكن ماك ناجتس وبطاطس مقلية وكولا. كما تشمل صلصات غمس سويت تشيلي وكاجون.

وقالت "ماكدونالدز" إن الصلصات مستوحاة من الوصفات الشعبية من مطاعمها في كوريا الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام أجنبية إن "ماكدونالدز" يبدو أنها تتعاون مع "بي تي إس" الشهيرة عالميا من أجل زيادة مبيعاتها المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إنه هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها "ماكدونالدز" وجبة خاصة بشخص مشهور في أكثر من سوق واحد.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسهم إطلاق وجبة "بي تي إس" في زيادة مبيعات "ماكدونالدز" نظرا لأن الفرقة لديها قاعدة معجبيها في العالم.

وقالت "ماكدونالدز"، "نحن متحمسون لتقريب الزبائن أكثر من فرقتهم المحبوبة من خلال وجبة خاصة بالفرقة".

وقالت "بيغ هيت ميوزيك"، التي تدير أعمال الفرقة: "الفرقة لديها ذكريات رائعة مع ماكدونالدز. نحن متحمسون لهذا التعاون ولا يسعنا الانتظار لمشاركة وجبة "بي تي إس" مع العالم".