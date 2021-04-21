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لم تشهدها منذ 73 عاماً.. أمطار غزيرة على موسكو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

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تشهد العاصمة الروسية موسكو، هطول أمطار غزيرة لم تحدث منذ 73 عاما، ومن المتوقع استمراها 24 الساعة القادمة.

 

وقال مركز "فوبوس" للطقس لوكالة "سبوتنيك": "بسبب إعصار البلقان"ياتين"، ستستمر الأمطار بالتساقط في موسكو لمدة 24 ساعة القادمة، سوف يسقط ما يصل إلى 23 ملم في مقاييس هطول الأمطار.

 

وختم المركز: "إن هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة موسكو، لم يحدث منذ العام 1948، بالإضافة لانخفاض ​​الضغط الجوي بشكل حاد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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