لم تشهدها منذ 73 عاماً.. أمطار غزيرة على موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تشهد العاصمة الروسية موسكو، هطول أمطار غزيرة لم تحدث منذ 73 عاما، ومن المتوقع استمراها 24 الساعة القادمة.



وقال مركز "فوبوس" للطقس لوكالة "سبوتنيك": "بسبب إعصار البلقان"ياتين"، ستستمر الأمطار بالتساقط في موسكو لمدة 24 ساعة القادمة، سوف يسقط ما يصل إلى 23 ملم في مقاييس هطول الأمطار.

وختم المركز: "إن هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة موسكو، لم يحدث منذ العام 1948، بالإضافة لانخفاض ​​الضغط الجوي بشكل حاد.