شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 142.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و173422.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 568045 31804287

الهند 180530 15321089

البرازيل 374682 13973695

فرنسا 101180 5296222

روسيا 245781 4718854

المملكة المتحدة 127307 4393307

تركيا 36267 4323596

إيطاليا 117633 3891069

إسبانيا 77206 3435840

ألمانيا 80466 3172879.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 15026 984950

34 - الأردن 8308 689482

39 - لبنان 6959 511398

40 - المغرب 8959 506669

41 - الإمارات 1559 500860

42 - السعودية 6846 407010