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تعرف على إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على إجمالي إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 142.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و173422.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                    إجمالي الوفيات                       عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                      568045                                    31804287

 

الهند                                   180530                                      15321089

 

البرازيل                              374682                                    13973695

 

فرنسا                               101180                                        5296222

 

روسيا                                 245781                                      4718854

 

المملكة المتحدة               127307                                       4393307

 

تركيا                               36267                                       4323596

 

إيطاليا                           117633                                    3891069

 

إسبانيا                              77206                                     3435840

 

ألمانيا                          80466                                      3172879.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                        عدد الإصابات

 

25 - العراق                           15026                                984950

 

  34 -   الأردن                       8308                                 689482

 

39 - لبنان                            6959                                   511398

 

40 - المغرب                       8959                                 506669

 

41 - الإمارات                      1559                                  500860

 

42 -                    6846                                   407010

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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