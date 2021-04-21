لاكتشاف فيروس كورونا.. اليابان تطور أسرع تقنية في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

طور معهد ريكين الياباني ومؤسسات بحثية أخرى تقنية تكتشف فيروس كورونا الجديد في غضون خمس دقائق فقط، والتي تعد والأسرع في العالم.



ونُشر البحث في المجلة العلمية الدولية Communications Biology.

يُعتقد أن النظام دقيق تقريبًا مثل اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل الحالية أو PCR، والتي تستغرق ساعة على الأقل لتحقيق النتائج.

في الطريقة الجديدة، توضع عينات الاختبار في خليط من إنزيم خاص وكاشف. إذا كانت العينات تحتوي على فيروس كورونا، فإن جزيئات معينة في مادة مدرجة في الكاشف يتم قطعها بواسطة الإنزيم، الذي ينشطه الحمض النووي الريبي للفيروس ويصدر ضوءًا، وفقًا لفريق البحث.

ولأن كمية الضوء المنبعثة صغيرة جدًا، يتم وضع الخليط في رقاقة تحتوي على مليون أنبوب اختبار صغير لكل سنتيمتر مربع، بحيث يمكن عزل كل جزيء ويمكن التعرف إلى الجزيئات المتوهجة، وفق موقع "اليابان بالعربي".

تلغي الطريقة الجديدة الحاجة إلى تنقية وتضخيم الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا، وهي عملية مطلوبة لاختبارات PCR، ما يجعل من الممكن تأكيد انبعاث الضوء في غضون خمس دقائق أو أقل من وقت خلط العينات مع الكاشف المحتوي على الإنزيم.