احذر.. عادات غذائية تزيد الوزن خلال شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يعتبر الخوف من زيادة الوزن خلال شهر رمضان هاجساً يداهم الكثيرين، خاصة أولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً، وتبقى إشكالية الحفاظ على الوزن، في مواجهة المغريات التي تقابلهم في العزائم، المليئة بما لذ وطاب أمراً صعباً، لذا إليكم أشهر العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن في رمضان.



يسبب الإكثار من تناول الحلويات ارتفاعاً سريعاً في مستوى السكر بالدم، ويتبعه انخفاض سريع أيضاً، فيسبب ذلك فقداناً للطاقة والخمول، ومن ثم تزداد رغبتنا في تناول المزيد من الحلويات لاسترجاع الطاقة، فيما يشبه إدمان السكر.

ويمكن تفادي ذلك بالفواكه الطبيعية، لتغنيك عن الحلويات بعض الشيء، وبالأخص الفواكه المرطبة، التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء كالأناناس والخوخ والبطيخ، كما يمكن اتباع نظرية الـ80% أكل صحي، و20% أكل عادي، للتدريب على الابتعاد عن الأكلات غير الصحية التي تشتهيها.

تناول الماء دفعة واحدة يسبب صدمة للجهاز الهضمي، لكونه ليس مهيئاً بعد للقيام بوظيفته، وبدلاً من ذلك تحتاج لإدخال الطعام إلى المعدة ببطء، وعلى مراحل مثل: البدء بتناول قطرات صغيرة جداً من الماء حتى تبدأ المعدة بمواصلة نشاطها من جديد.

رغم أن شرب الكثير من الماء على الإفطار يضر بالهضم، فإنه على العكس من الضروري جداً تناول كميات وفيرة من الماء في فترة ما بعد الإفطار وحتى السحور بحيث لا تقل الكمية عن 3 لترات. تخلو المقليات من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم ومنها السمبوسة والبانيه والبطاطس المحمرة، وغيرها من الأطعمة الموجودة دائماً على سفرة رمضان، ويمكن استبدال الأكلات المشوية أو المخبوزة في الفرن بها، التي تعطيك الطاقة التي تبحثين عنها بشكل أفضل.