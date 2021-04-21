البشر يثقون في الخوارزميات أكثر من بعضهم البعض.. دراسة تجُيب على الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت دراسة أجرها باحثون من جامعة جورجيا فرضية أن البشر يميلون الآن إلى الثقة في الخوارزميات أكثر من بعضهم البعض، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهام الشاقة.



وكانت فرضية الدراسة بسيطة: عُرضت على حوالي 1500 مشارك صور، وطُلب منهم إحصاء عدد الأشخاص فيها.

وتمكّن المشاركون من أخذ اقتراحات من خوارزمية الكمبيوتر أو متوسط ​​التخمينات من زملائهم البشر من أجل إكمال المهمة، والتي تضمنت صورا من 15 إلى 5000 شخص.

ومع زيادة حجم الحشد أو تعقيد المهمة، اعتمد المشاركون، بشكل مفهوم، أكثر فأكثر على الخوارزمية لعد الأشخاص. وبعد كل شيء، تعتبر أجهزة الكمبيوتر جيدة بشكل خاص في المهام الشاقة، مثل العد.

ويقول إريك بوغرت، طالب الدكتوراه في نظم المعلومات الإدارية، من جامعة جورجيا: "يبدو أن هناك تحيزا نحو الاعتماد بشكل أكبر على الخوارزميات، حيث تزداد صعوبة المهمة ويكون هذا التأثير أقوى من التحيز نحو الاعتماد على نصيحة الآخرين".

ويقر الباحثون أنه، في هذه المهمة بالذات على الأقل، لا يوجد غموض فيما يتعلق بالإجابة، فقط الصواب أو الخطأ، لذا فإن الافتقار إلى الفروق الدقيقة أو المنظور يجعل المهمة مثالية لخوارزمية، على عكس الإنسان، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

ويقول آرون شيكتر، باحث نظم المعلومات من جامعة جورجيا: "هذه مهمة يدرك الناس أن الكمبيوتر سيكون جيدا فيها، على الرغم من أنه قد يكون أكثر عرضة للتحيز من عد الأشياء".

ومع ذلك، أكد الباحثون على أن تصورنا لمدى دقة الخوارزمية يمكن أن يلعب دورا مهما - فالتعهيد للمهمة إلى آلة يوفر عن غير قصد فرصة للتحيز والتمييز للتسلل دون علم المشاركين البشريين.

ويقول شيكتر: "إحدى المشكلات الشائعة في الذكاء الاصطناعي هي عندما يتم استخدامه لمنح الائتمان أو الموافقة على قروض لشخص ما. وفي حين أن هذا قرار شخصي، إلا أن هناك الكثير من الأرقام - مثل الدخل ودرجة الائتمان - لذلك يشعر الناس أن هذه وظيفة جيدة للخوارزمية. لكننا نعلم أن التبعية تؤدي إلى ممارسات تمييزية في كثير من الحالات بسبب عوامل اجتماعية لا تؤخذ في الاعتبار".

وتجري الخوارزميات بالفعل إلى حد كبير أجزاء ضخمة من النشاط البشري، مع تسعير سوق الأوراق المالية ووسائل التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت من بين عدد لا يحصى من المهام التي تعتبر مملة للغاية بالنسبة للبشر، ولكن هنا تكمن احتمالية وقوع كارثة، وفقا للبحث.