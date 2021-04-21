هواوي تطلق سوار اللياقة "باند 6" الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت هواوي سوار اللياقة الجديد "هواوي باند 6" HUAWEI Band 6 والذي تم تحسينه بشكل كبير من حيث مراقبة الصحة واللياقة البدنية والتصميم وعمر البطارية لتوفير تجربة شبيهة الساعة الذكية بسعر أكثر ملاءمة لسوار ذكي.



وسيتوفر سوار هواوي باند 6" للشراء اعتباراً من 29 أبريل بأربعة ألوان مختلفة ويضمن باقة هدايا السفر من هواوي بقيمة 59 درهم اماراتي. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من نشاط متجر هواوي الإلكتروني من 22 إلى 28 أبريل، وإيداع وديعة للحصول على خصم 20 درهم من 29 أبريل إلى 1 مايو. وسيتوفر السوار الذكي الجديد للشراء عبر موقع هواوي الرسمي ومتاجر تجربة هواوي ومتاجر ومواقع تجزئة مختارة في الإمارات.

SpO2

تُعد ميزات المراقبة الصحية واحدة من أكثر الميزات شيوعاً لمستخدمي الأسوار الذكية. وبفضل وحدات الأجهزة المحسّنة، استناداً إلى تقنية Huawei TruSeen 4.0 وخوارزميات ذكية جديدة لتوفير الطاقة، يدعم هواوي باند 6" مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم ويراقب صحة المستخدمين ويصدر إنذاراً عندما يكون مستوى الأكسجين في الدم منخفضاً، مما يساعدهم على اتخاذ إجراءات سريعة وإدارة صحتهم بشكل استباقي. ويوفر سوار هواوي باند 6" أيضاً مراقبة مستمرة وحقيقية ودقيقة لمعدل ضربات القلب والنوم والإجهاد. وسينبه السوار المستخدم إذا كان معدل ضربات القلب مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً.

شاشة "أموليد" 1.47 بوصة

هواوي باند 6" هو أول سوار ذكي من هواوي يشتمل على شاشة عرض كاملة "أموليد" AMOLED مقاس 1.47 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 64%، مما يعني أنه يعرض المزيد من المعلومات مع الحفاظ على أناقته.

وتتميز شاشة السوار الذكي بدقة 194 * 368 و282 بكسل لكل بوصة لمحتوى حيوي. توفر شاشة العرض الملونة للمستخدمين مزيداً من الوضوح للمعلومات وتوفر بيانات التمارين والصحة في نسبة عرض أكثر سهولة في الاستخدام. يمكن للمستخدمين التمرير بسهولة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، تماماً مثل استخدام شاشة لمس الهاتف الذكي.

بطارية تدوم أسبوعين

بدعم من مجموعة شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات ذكية لتوفير الطاقة، يتيح سوار هواوي باند 6" مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب والنوم مع عمر بطارية يصل إلى14 يوماً للاستخدام دون انقطاع. علاوة على ذلك، يدعم سوار هواوي باند 6" الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي. ويمكن لشحنة واحدة لمدة خمس دقائق أن تحافظ على السوار الذكي – الذي يزن 18 جراماً فقط - لمدة يومين من الاستخدام المعتاد.

إدارة استباقية

توفر ميزات اللياقة البدنية في سوار هواوي باند 6" الذكي تجربة جديدة تماماً للمستخدمين. وتتضمن أوضاع التمرين الـ 96، 11 وضعاً احترافياً للتمرين مثل الركض الداخلي والخارجي، وركوب الدراجات، ونط الحبل، و85 وضعاً آخر مخصصاً، بما في ذلك اللياقة البدنية وألعاب الكرة وأنواع الرقص، مما يوفر تغطية واسعة لتتبع التمرين. ويعتمد سوار هواوي باند 6" على خوارزمية التدريبات الاحترافية HUAWEI TruSport التي طورتها هواوي لتحليل قدرات تمرين المستخدمين بعمق استناداً إلى معلمات متعددة الأبعاد مثل بيانات تقلب معدل ضربات القلب وبيانات التمارين، وتزويدهم بالتقييم العلمي والاقتراحات حول قدرات التمارين.

رفيق ذكي على المعصم

وبفضل عمر البطارية المذهل والتصميم الخفيف الوزن، تم تصميم سوار هواوي باند 6" لتزويد المستخدمين بالميزات الأساسية والذكية لفترات طويلة من الوقت في سيناريوهات مختلفة. يمكن لسوار هواوي باند 6" التعرف بذكاء على الأرقام غير المألوفة والتحكم في تشغيل الموسيقى ويأتي بمصراع الكاميرا لالتقاط الصور من عن بُعد.