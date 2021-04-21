شكرا لقرائتكم خبر عن 506 آلاف إجمالى إصابات كورونا بالمغرب و120 ألف بالجزائر و289 ألف بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 720 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 506 آلاف و669 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 8468 فحصا، بلغ 5 ملايين و669 ألفا و591 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و959 وفاة، كما جرى تسجيل 625 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 492 ألفا و725 حالة تعافي.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و684 ألفا و557 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 12231 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفا أن 4 ملايين و193 ألفا و888 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة .

يذكر أن المغرب تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس الاسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر تسجيل 187 إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد، وقال الناطق - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120 ألفا و92 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3165 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 83 ألفا و636 حالة، بعد شفاء 122 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 19 مصابا في العناية المركزة. وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي. يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها. وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا في 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة.

ومن تونس، أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تسجيل 2169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 289 ألفا و230 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان - أنه تم تسجيل 93 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و918 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 2511 حالة من الإصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 13 ألفا و553 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 483 حالة، إلى جانب 149 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.