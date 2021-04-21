شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة فى ديالى العراقية وسقوط مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، الأربعاء، بإصابة جندى بانفجار عبوة ناسفة فى ديالى، وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت دورية تفتيش على نقاط المرابطة اثناء مرورها ضمن ناحية جلولاء فى ديالى ما اسفر عن اصابة جندى بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث واجراء عملية تفتيش فى المنطقة".

يذكرأن ، أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة فى العراق، اعتقال أحد الإرهابيين من تنظيم داعش فى مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وذكرت الوكالة -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه تم إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية والذى كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند) خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى على مدينة الموصل، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله فى الجانب الأيسر من الموصل.