شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» توجه رسالة لعملائها بشأن السفر للوجهات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت الخطوط الجوية السعودية عملاءها لمتابعة اشتراطات السفر للوجهات الدولية باستمرار من خلال موقعها الإلكتروني (هنا الرابط). وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن اشتراطات السفر الدولية يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على ما يصدر من الجهات الرسمية”. وأهابت الخطوط الجوية السعودية بجميع عملائها متابعة كل جديد يصدر بشأن السفر الدولي.

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