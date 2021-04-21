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شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات»: القبض على 3 مواطنين لتورطهم في تهريب المخدرات بحائل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (3) مواطنين بمدينة حائل، بعد قيامهم بترويج مواد مخدرة من خلال حسابهم في (سناب شات)، وضبط بحوزتهم (9) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، ومسكر.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
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