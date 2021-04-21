6 خطوات للتحقق من فواتير خدمة «فُرجت» عبر بوابة «ناجز»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت خدمة فُرجت، عن إتاحة التحقق من فواتير خدمة “فرجت”، عبر بوابة “ناجز”، من خلال إدخال رقم الفاتورة عبر الرابط (اضغط هنا). وتشمل خطوات التحقق من صحة فواتير خدمة “فرجت” في بوابة “ناجز” ما يلي: الدخول إلى موقع بوابة “ناجز”.

الدخول إلى تبويب خدمات التحقق.

اختيار فواتير فرجت من قائمة نوع التحقق.

أدخل رقم فاتورة السداد.

اضغط على التحقق.

ستظهر لك نتيجة التحقق، ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.

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