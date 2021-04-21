أبل تقدم أقوى أجهزة "آيباد برو" وأكثرها تطوراً مع شريحة M1‎

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تقدم أقوى أجهزة آيباد برو وأكثرها تطورا مع شريحة M1

الأربعاء 21 أبريل 2021

الخليج 365

كشفت شركة ”أبل“ عن أقوى جهاز ”آيباد برو“ وأكثره تقدمًا على الإطلاق، حيث توفر إضافة شريحة M1 قفزة هائلة في الأداء، ما يجعل iPad Pro أسرع جهاز من نوعه.



ويتميز آيباد برو بقياس 12.9 إنش بشاشة Liquid Retina XDR الجديدة التي توفر نطاقًا ديناميكيًا فائقًا للجهاز، وتوفر النماذج الخلوية المزودة بتقنية 5G اتصالاً لاسلكيًا أسرع أثناء التنقل.

ويشتمل آيباد برو الآن على دعم لمنفذ Thunderbolt لتزويد المستخدمين بمستوى إنتاجي احترافي للملحقات العالية السرعة، وترتقي شريحة M1 المتطورة بأداء الجهاز، وتوفر أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بشريحة A12Z Bionic.

وتتيح الكاميرا الأمامية فائقة الاتساع الجديدة كليًا ميزة Center Stage، وهي ميزة جديدة تحافظ تلقائيًا على المستخدمين في إطار مثالي لإجراء مكالمات الفيديو.

ويتميز نظام كاميرا TrueDepth في iPad Pro بكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل جديدة تمامًا مصممة خصيصًا للجهاز، مما يتيح تجربة Center Stage.

وتستخدم Center Stage مجال رؤية أكبر بكثير عبر الكاميرا الأمامية الجديدة، وقدرات التعلم الآلي في M1 للتعرف على المستخدمين وإبقائهم متمركزين في الإطار.

وتجلب شاشة Liquid Retina XDR الجديدة الأداء العالي للشاشة الأمامية لشاشة Pro Display XDR إلى جهاز آيباد برو بقياس 12.9 إنش، وتقدم وحدة معالجة الرسومات ثمانية النواة أداء أسرع بنسبة تصل إلى 40%.

وتجعل التقنيات المخصصة، بما في ذلك محرك Apple Neural Engine من الجيل التالي ذي 16 نواة، ومعالج إشارة الصور المتقدم ISP، وبنية ذاكرة موحدة عالية النطاق مع ذاكرة تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، وتخزين أسرع مرتين، وسعة تصل إلى 2 تيرابايت، جهاز آيباد برو أكثر قدرة من أي وقت مضى.

وصُممت شاشة Liquid Retina XDR بتصميم جديد بتقنية mini LED يستخدم أكثر من 10000 مصباح LED عبر الجزء الخلفي من الشاشة بالكامل، وتتميز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، و 1600 شمعة في المتر المربع عند ذروة السطوع.

وتشتمل شاشة Liquid Retina XDR على تقنيات أخرى موجودة في آيباد برو بقياس 11 إنشًا، بما في ذلك دعم الألوان الواسع ProMotion و True Tone و P3، مما يوفر تجربة مشاهدة سينمائية لمحتوى HDR و Dolby Vision.

ويجعل دعم Thunderbolt و USB 4 منفذ USB-C في iPad Pro أسرع المنافذ وأكثرها تنوعًا على الإطلاق عبر أجهزة آيباد، مع عرض نطاق ترددي أكبر 4 مرات للاتصالات السلكية مقارنة بجهاز iPad Pro السابق.

ويدعم Thunderbolt شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت في الثانية، إلى جانب الملحقات العالية الأداء، مثل: وحدة تخزين خارجية أسرع وشاشات خارجية ذات دقة أعلى، بما في ذلك شاشة Pro Display XDR بدقة 6K.

ويمكنك توقع عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات من نماذج الشبكة اللاسلكية، و 9 ساعات من نماذج الشبكة اللاسلكية والشبكة الخلوية.

ويتوفر آيباد برو الجديد للطلب ابتداءً من يوم الجمعة في 31 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أن يتوفر في النصف الثاني من شهر مايو.

ويأتي آيباد برو الجديد بقياس 11 إنشًا و 12.9 إنش باللونين الفضي والرمادي، وبسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت و 2 تيرابايت.

يبدأ الجهاز بقياس 11 إنشًا من سعر 799 دولارا لنموذج الشبكة اللاسلكية و 999 دولارا لنموذج الشبكة اللاسلكية والاتصال الخلوي.

بينما يبدأ سعر الجهاز بقياس 12.9 إنش من 1099 دولارا لنموذج الشبكة اللاسلكية الطراز و 1299 دولارا لنموذج الشبكة اللاسلكية والاتصال الخلوي.

ويتوفر Apple Pencil من الجيل الثاني مقابل 129 دولارا، وتتوفر Smart Keyboard Folio مقابل 179 دولارا للجهاز بقياس 11 إنشًا و 199 دولارا لجهاز بقياس 12.9 إنش.

وتتوفر حافظة Smart Folio لجهاز آيباد برو الجديد بخمسة ألوان مقابل 79 دولارا للجهاز بقياس 11 إنشًا و 99 دولارا للجهاز بقياس 12.9 إنش.

وتتوفر لوحة مفاتيح Magic Keyboard لجهاز آيباد برو الجديد باللونين الأسود والأبيض مقابل 299 دولارا للجهاز بقياس 11 إنشًا و 349 دولارا للجهاز بقياس 12.9 إنش، مع تخطيطات لأكثر من 30 لغة.