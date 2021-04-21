شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يطور قدراته الدفاعية بأجهزة ومعدات من نوع "DTRA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، الأجهزة والمعدات التى قدمتها الوكالة الأمريكية لخفض التهديدات الدفاعية DTRA، في مجموعة الإسناد الكيماوى، وذلك لدعم جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من المؤسسات الوطنية فى أداء مهامها من خلال تزويدها بالمعدات والأجهزة والكوادر التدريبية، ورفع مستوى القدرات الدفاعية لديها.

وقال المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية الأردنى، العميد الركن إبراهيم النعيمات -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - "إن الوكالة الأمريكية قدمت الدعم للقوات المسلحة الأردنية والمؤسسات الوطنية، لرفع مستوى القدرات الدفاعية لديها، إضافة إلى المساهمة في تحديد أطر واضحة تتناسب مع الإمكانات المتاحة وطبيعة البيئة التي فرضتها التهديدات الحالية والمستقبلية، شمل ذلك تحديد الثغرات ووضع الحلول المناسبة لها من حيث التدريب والتأهيل والموارد وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات والتدريب على المستوى الوطني.

من جهته، قال الملحق الدفاعي الأمريكي، العقيد ديفيد كوبس: "إن الوكالة تعمل للحد من التهديدات الدفاعية مع نظيرتها الأردنية منذ تسع سنوات، قدمت خلالها المعدات المتطورة التي من شأنها تحسين مستوى الأداء، والتي تتعزز باستمرار من خلال الشراكة التدريبية بين الجانبين، مشيداً بالعلاقة القوية والتعاون المشترك الذي يربط الجانبين، مهنئاً بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.