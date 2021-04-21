وفاه و5 إصابات في حادث عقبة شعار

الكويت - هبة التوبجي - اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير احمد الالمعي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادث تصادم مساء اليوم الثلاثاء

واضاف الألمعي ان وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه:21:21 مساء اليوم الموقع: أسفل عقبة شعار .

واردف الألمعي أنه تم توجيه أربع فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود حالة وفاه وحالتين خطيره وحالتين متوسطة وحالة بسيطه وحاله عولجت في الموقع تم تقديم الخدمة الاسعافيه لجميع الحالات ونقله جميع الحلات إلى لمستشفى محايل العام ومستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص عن طريق الفرق الاسعافيه للهلال الاحمر وحالة