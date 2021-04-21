شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الليبى يصوت على اعتماد "الصديق الصور" نائبا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، أن أعضاء المجلس صوتوا، خلال جلستهم الرسمية بمدينة طبرق، بأغلبية الحضور على اعتماد الصديق الصور نائباً عاماً.

وبين بليحق - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية - أن النواب صوتوا أيضا خلال الجلسة، التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، على عقد جلسة في مدينة طرابلس خلال الفترة القادمة.

وتم التصويت على إصدار بيان باسم مجلس النواب، حول الأحداث المؤسفة، التي تمر بها دولة تشاد للتأكيد على الأجهزة الأمنية، بمتابعة الأوضاع الأمنية في المناطق الجنوبية خاصة فى الحدود الليبية التشادية بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

واستكمل مجلس النواب المناقشة والمداولة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المقدم من الحكومة وتم التصويت بأغلبية النواب الحاضرين على إرجاع مشروع القانون لحكومة الوحدة الوطنية لتعديله، وفقاً لملاحظات أعضاء مجلس النواب، ووفقاً لما ورد في تقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب، وأيضاً تقرير ديوان المحاسبة على أن تقوم بتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لهذه الملاحظات وأن تعيده لمجلس النواب خلال عشرة أيام.