شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين محاولات الاحتلال الإسرائيلى لإخراج الفلسطينيين من أراضيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إدانة الأردن المطلقة محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.

وشددت الوزارة على لسان الناطق الرسمى السفير ضيف الله الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - على أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفى بيوتهم وحماية حقوقهم، ثوابت دائمة فى جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضحت أنه جرى، وعلى مدى سنوات، عملية بحث دقيقة ومطولة فى سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق التى تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالى الشيخ جراح فى عام 1956.

وأشارت وزارة الخارجية الأردنية إلى أنه جرى فى العام 2019 وفى هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية فى عمان، بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخا مصدقة من كافة الوثائق التى تم العثور عليها، وهى عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، كما تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأونروا عام 1954، وأنّ عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عاما.