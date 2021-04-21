شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع حالة ربيعية ممطرة على هذه المناطق اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني حالة ربيعية ممطرة اليوم الخميس.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ، أنه من المتوقع حالة ربيعة ممطرة -إن شاء الله- اليوم الخميس، وتستمر عدة أيام ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة.
وتابع أنه متوقع أن يكون نطاق الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم و أقصى غرب منطقة الرياض.
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