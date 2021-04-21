شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ : الجيش الليبى يُحبط عملية تهريب أسلحة لدول الجوار لزعزعة الاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الليبى، أن "كتيبة سبل السلام" التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم، الثلاثاء، ضبطت مركبة آلية بالجنوب الليبى على متنها كمية كبيرة من الأسلحة نوع "كلاشنكوف وإف إن"، وعدد من الخراطيش وكمية كبيرة من الذخائر، كانت مهرّبة لدول الجـوار لزعزة أمنها أو لدعـم المجمـوعات الإرهابية هناك.

ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبية عن بيان الجيش الليبي، أن "دورية تابعة لكتيبة "سُبل السلام" قامت بمطاردة سيارتين، وبعد مطاردة فى الصحراء تم ضبط إحدى هذه السيارات بعد تعطلها وهروب السائق فى السيارة الثانية، حيث وجد على متنها كمية كبيرة من الأسلحة نوع "كلاشنكوف" و"إف إن" وعدد من "الخراطيش" وكمية كبيرة من الذخائر للأسلحة المذكورة.

وذكر الموقع أن هؤلاء المهـربين كانوا يسعون لتهريب هذه الأسلحة إلى إحدى دول الجـوار لزعزة أمنها أو لدعـم المجمـوعات الإرهابية، وعلى الفـور تمت مصادرة شحنة الأسلحة والسيارة التى تحملها.