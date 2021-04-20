شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح المدة الزمنية لاكتساب مناعة الجسم بعد تلقي الجرعة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة المدة الزمنية لاكتساب الجسم للمناعة عقب تلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه تشير الدراسات الى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر لعدة أشهر.

وأشارت إلى أن تأخير الجرعة الثانية يرفع من الاستجابة المناعية، كما ان عدد من اللقاحات يجري تعديلها حاليا لتضمين الانماط المتحورة من الفيروس بالجرعة الثانية.