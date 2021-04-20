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السعودية تحدد موعد وضوابط رفع الحظر المفروض على 20 دولة

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دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ANWAR AMRO

جاء ذلك في تدوينة للخطوط عبر "تويتر"، ردا على أحد المواطنين الذي يتساءل عن إحدى الدول الممنوع السفر منها وإليها"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وقالت إنه سيتم رفع تعليق جميع الرحلات الدولية ابتداء من يوم الاثنين 17 مايو/ أيار المقبل، لكن ذلك لا ينطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس .

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق دخول الوافدين من 20 دولة أراضي المملكة في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا منذ 3 فبراير/ شباط الماضي، ولا يشمل ذلك الدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وشمل القرار دول أجنبية وعربية منها جمهورية مصر العربية.

كما شمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للحد من انتشار .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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