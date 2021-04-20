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ولي العهد في اتصال مع الرئيس الصيني يعلن العمل على قمة سنوية تكون الصين فيها “شريكا رئيسا”

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: استعرض ، الأمير ، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مبادرتي “ الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.

وتناول الاتصال استعراض مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مشيرا إلى أن الصين ستكون شريكا رئيسا للمبادرة.

في الجهة المقابلة، عبر الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، لافتا إلى أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدول.

هذا وتم استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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