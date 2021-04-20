شكرا لقرائتكم خبر عن ما المقصود برمز التحقق الخاص بالعملاء؟.. البنك المركزي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 –فريق التحرير:

أوضح البنك المركزي السعودي المقصود برمز التحقق الخاص بالعملاء.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن رمز التحقق هو رقم سري يستخدم مرة واحدة فقط، ويصل إلى العملاء عبر رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل لدى الجهة المالية.

وأضاف أن العميل يحصل على الرمز عند طلبه تنفيذ خدمة أو الدخول إلى الحساب أو الحصول على منتج مالي.