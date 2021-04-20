شكرا لقرائتكم خبر عن ما المقصود برمز التحقق الخاص بالعملاء؟.. البنك المركزي يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 –فريق التحرير:
أوضح البنك المركزي السعودي المقصود برمز التحقق الخاص بالعملاء.
وأكد في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن رمز التحقق هو رقم سري يستخدم مرة واحدة فقط، ويصل إلى العملاء عبر رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل لدى الجهة المالية.
وأضاف أن العميل يحصل على الرمز عند طلبه تنفيذ خدمة أو الدخول إلى الحساب أو الحصول على منتج مالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ما المقصود برمز التحقق الخاص بالعملاء؟.. البنك المركزي يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.