شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة هو التجمعات مع عد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح خلال مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن أكثر ما يقلق هو تنوع الفئات العمرية المصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً في أعداد المصابين من الفئات العمرية الصغيرة، وبالأخص الذين يعانون من السمنة.

ولفت إلى ضرورة التهوية الجيدة في المنازل وأماكن التجمعات، من أجل تفادي انتشار عدوى كورونا.