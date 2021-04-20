الدبيبة يجري مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه الدبيبة، أكد خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيدا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا.
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وبحث الجانبان استئناف عمل السفارة المصرية وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع، إضافة إلى تسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين.
كما تم التطرق إلى إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة الذي سيشكل عاملا مهما للتعاون في المجالات الأخرى، إضافة إلى العديد من اتفاقيات الشراكة خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات.
ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء المصري أكد دعم مصر لليبيا وحرصها الشديد على وحدة المؤسسات الليبية والمشروعات التنموية، مؤكدة على أن تحقيق المصالحة الوطنية إتماما لمهامها التاريخية في ليبيا.
ووجه مصطفى مدبولي الدعوة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية لزيارة مصر لاستكمال إجراء التعاون والاتفاقيات المشتركة بين البلدين، بينما أكد الجانبان على عودة اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية وذلك في إطار تطوير وتعزير التعاون المشترك بين البلدين.