الدبيبة يجري مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه الدبيبة، أكد خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيدا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا.

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وذكر البيان أن الجانبين بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا، وأكدا على أن الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة.

وبحث الجانبان استئناف عمل السفارة المصرية وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع، إضافة إلى تسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين.

كما تم التطرق إلى إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة الذي سيشكل عاملا مهما للتعاون في المجالات الأخرى، إضافة إلى العديد من اتفاقيات الشراكة خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات.

ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء المصري أكد دعم مصر لليبيا وحرصها الشديد على وحدة المؤسسات الليبية والمشروعات التنموية، مؤكدة على أن تحقيق المصالحة الوطنية إتماما لمهامها التاريخية في ليبيا.

ووجه مصطفى مدبولي الدعوة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية لزيارة مصر لاستكمال إجراء التعاون والاتفاقيات المشتركة بين البلدين، بينما أكد الجانبان على عودة اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية وذلك في إطار تطوير وتعزير التعاون المشترك بين البلدين.