الدبيبة: وقعنا مع القاهرة عدة اتفاقيات وفتح السفارة المصرية في ليبيا بعد عيد الفطر

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الدبيبة، في مؤتمر صحفي، مع نظيره المصري، مصطفى مدبولي، في طرابلس، اليوم الثلاثاء إنه "تم الاتفاق مع مصر على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية في ليبيا بعد العيد". كما أوضح أنه تم الاتفاق على عودة الرحلات الجوية المباشرة من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولي.

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وأوضح الدبيبة "وقعنا مع مصر 3 اتفاقيات في مجال الكهرباء و3 اتفاقيات أخرى بمجال الاتصالات والتعاون الفني وأخرى في مجال البنية التحية والمواصلات والقوى العاملة واتفاقية في مجال الصحة".

من جهة ثانية، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن ليبيا تثمن الدور المصري في دعم الحوار السياسي الليبي وتأمل أن تستمر مصر في المساعدة على استقرار ليبيا وأمنها.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس الوزراء الليبي:

"نثمن الدور المصري في دعم الحوار السياسي وإيجاد حل، ونأمل أن تستمر مصر في المساعدة على استقرار ليبيا وأمنها".

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن "مصر حريصة على دعم وتسوية الأزمة الليبية، وقمنا بجهود كبرى لتحقيق المصالحة في ليبيا، واستضافة اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في الغردقة، وتم تتويج الأمر بتوقيع على وقف إطلاق النار".

وأضاف مدبولي "حريصون على دعم كل المشروعات التنموية وتنفيذها في كل بقاع ليبيا، وسيكون لدينا فرصة اليوم لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم".

ودعا مدبولي نظيره الليبي لزيارة القاهرة "لوضع خطة تنفيذية لك مذكرات التفاهم والمشروعات" التي سيتم توقيعها بين البلدين.