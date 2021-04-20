شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لوكسمبورج يؤكد دعم بلاده لعقد الانتخابات فى كامل الأرض الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده والاتحاد الأوروبى لعقد الانتخابات فى كامل الأرض الفلسطينية بما فى ذلك القدس الشرقية، مشيراً إلى أنه سيطرح موضوع الانتخابات الفلسطينية فى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى المقرر فى ١٠ مايو المقبل.

واستعرض وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - مع وزير خارجية لوكسمبورج، الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيه القدس الشرقية، مشيراً إلى منع سلطات الاحتلال الإسرائيلى عقد اجتماعين تشاوريين فى مدينة القدس الشرقية بشأن الانتخابات وتوجيه تهديدات بحق مرشحين، فى انتهاك صارخ للاتفاقات الموقعة بين الجانبين بشأن الانتخابات فى الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وأشاد المالكى بمواقف لوكسمبورج الثابتة فى دعم نضال الشعب الفلسطينى وبشجاعة وحكمة الوزير اسيلبورن، كما وجه له الدعوة لزيارة فلسطين فى أقرب فرصة ممكنة.