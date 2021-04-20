شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم والتدريب» تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 08/09/1442هـ الموافق 20/04/2021م، المخصص للجامعيين (بكالوريوس أو ماجستير) المتقدمين على وظائف الإدارية للمراتب (السادسة) و(السابعة) و(الثامنة)، وذلك وفقًا لطريقة الاستعلام الموضحة أدناه:
وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة؛ من خلال الدخول على الملف الشخصي من خلال الرابط (اضغط هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر «تقويم التعليم والتدريب» تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.