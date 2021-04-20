شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم والتدريب» تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 08/09/1442هـ الموافق 20/04/2021م، المخصص للجامعيين (بكالوريوس أو ماجستير) المتقدمين على وظائف الإدارية للمراتب (السادسة) و(السابعة) و(الثامنة)، وذلك وفقًا لطريقة الاستعلام الموضحة أدناه:

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة؛ من خلال الدخول على الملف الشخصي من خلال الرابط (اضغط هنا).